AFAD Duyurdu! Çanakkale'de Peş Peşe Depremler

Çanakkale Ayvacık’ta sabah saat 04.59’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verdiği bilgilere göre, deprem 14 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk depremin ardından 2 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Deprem, bölgede korku ve paniğe neden olurken, bölge sakinlerinin büyük kısmı tedbir amacıyla sokaklara çıktı.

MARMARİS'TE 3,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Gece yarısı saat 01.56’da Muğla Marmaris merkezli 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bu depremin ise 35 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Deprem, Marmaris ve çevresindeki yerleşim yerlerinde hissedildi. Bölgede herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi.