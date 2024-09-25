Adliyede 'Rüşvet Skandalı! Sahte Evraklara Mühür Basılmış

Gaziantep Adliyesi'nde rüşvet karşılığında sahte evraklara mühür basıldığı ortaya çıktı. Adliyedeki usulsüzlüğe ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, ifadesi alınan avukat Ö.A., 'rüşvet vermek' suçundan tutuklandı.

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Adliyede 'Rüşvet Skandalı! Sahte Evraklara Mühür Basılmış

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör dosyalarıyla yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, evrakta sahteciliğe ilişkin yaptığı suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma sürüyor.

Rüşvet karşılığında terör dosyalarında hakimin bilgisi dışında mühür basılarak sahte evrak hazırlanmasına yönelik katip M.C.K'nin 16 Eylül'de tutuklandığı soruşturma kapsamında, savcılıkça avukat Ö.A'nın ifadesi alındı.

Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ö.A., 'rüşvet vermek' suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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