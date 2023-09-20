Adıyaman'da depremzedeler isyan etti: Temel ihtiyaçlar karşılanamıyor

Adıyamanlılar, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte her şeyin hala depremin ilk günündeki gibi olduğunu söyledi. Enkazların kaldırılamadığı kentte, temel ihtiyaçlar karşılanamıyor.

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Adıyaman'da depremzedeler isyan etti: Temel ihtiyaçlar karşılanamıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 7 ayı aşkın süre geçti. Depremde en çok hasar alan kentlerden Adıyaman'da aradan geçen 7 aya rağmen birçok temel hizmet halen sağlanamıyor.

Temel ihtiyaçların giderilemediği kentte, elektrik, su ve barınma sorunlarına hala çözülemedi. Adıyamanlılar yaklaşan kış mevsiminde ne yapacağına dair belirsizlik içinde. Aileler, okula gitmesi gereken çocuklarının geleceği açısından kaygılı.

ENKAZLAR KALDIRILAMADI

Gazete Duvar'dan Mahir Fırat'ın haberine göre; depremzedeler aradan 6 ay geçmesine ve söz verilmesine rağmen konutların teslim edilmediğini söylerken, Eğitim-Sen Şube Sekreteri Zeynal Polat da eğitim alanında eksikleri dile getirdi.

Adıyamanlılar, kentte birçok noktada enkazların kaldırılmadığını da ekledi ve rüzgar etkisiyle oluşan tozlardan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

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