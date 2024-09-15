Adıyaman'da Çimento Tankeriyle Otomobil Çarpıştı

Adıyaman'da çimento tankeriyle çarpışan otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan olmadı.

Adıyaman'da Çimento Tankeriyle Otomobil Çarpıştı

Adıyaman’da, çimento tankeriyle çarpışan otomobil sürüklendi.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında 02 KN 900 plakalı otomobil ile 02 HE 028 plakalı çimento tankeri çarpıştı. Kaza esnasında çimento tankeri otomobili bir süre sürükledi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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