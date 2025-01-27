Adana'da Trafik Kavgasında Kafasına Kaldırım Taşıyla Vurulmuştu: Acı Haber Geldi

Adana'da trafikte tartıştığı kişi tarafından kafasına kaldırım taşıyla vurulan Burak Boran hayatını kaybetti. Burak Boran'ın ölümüne neden olan Cabbar D. ise tutuklandı.

Adana'da Trafik Kavgasında Kafasına Kaldırım Taşıyla Vurulmuştu: Acı Haber Geldi

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde 17 Ocak günü iddiaya göre, Burak Boran (30), trafikte Cabbar D. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Cabbar D., Burak Boran'ın başına kaldırım taşıyla vurdu. Boran kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Burak Boran'ı hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Boran 10 gün sonra hayatını kaybetti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ise olaydan kısa süre sonra şüpheli Cabbar D.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cabbar D. tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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