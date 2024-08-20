Adana'da Sokak Ortasında Silahlı Tartışma: Başından Vuruldu

Adana'da merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında. Cafer G., sokakta kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla Cafer G.'yi başından vurdu.

Cafer G. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Cafer G., ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA