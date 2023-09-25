Adana’da havaalanına yolcu götüren midibüs kaza yaptı: 5 yaralı

Adana’da havaalanına yolcu taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yön levhalarına çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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Adana’da havaalanına yolcu götüren midibüs kaza yaptı: 5 yaralı

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Havaş firmasına ait 34 FBG 169 plakalı midibüsü kullanan Doğan Özbey, Adana Havaalanı’na yolcu götürdüğü sırada aracın direksiyon hakimiyetini yitirdi. Bunun üzerine midibüs yön levha direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Midibüs içerisindeki yaralılar itfaiye ve cankurtaran ekiplerine kurtarılarak sağlıkçılara teslim edildi. Yaralanan 5 kişi Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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