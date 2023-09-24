CHP Manisa'da yeni başkan belli oldu; Değişimciler kazandı

Bugün gerçekleştirilen, CHP Manisa İl Kongresi'nin net sonuçları belli oldu. İki başkan adayının yarıştığı kongrede, CHP Manisa'nın yeni il başkanı değişimcilerin desteklediği Ferdi Zeybek oldu.

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CHP Manisa'da yeni başkan belli oldu; Değişimciler kazandı

38. Olağan Kurultay’a hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Manisa İl Kongresi'ni Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel'i destekleyen değişimcilerin adayı Ferdi Zeyrek 342 oyla kazandı.

Mevcut İl Başkanı Semih Balaban ise 256 oyda kaldı.

Manisa Milletvekili olan Özel, kongrenin açılışında Manisa'nın evladı olduğunu vurguladı, "Sizin evladınız bu yola çıktı, bu yolculuğa çıktı.

Bu evladınıza ‘Özgür, arkandayız’ diyorsanız, ben yola çıkıyorum. Ben sizi seviyorum, size güveniyorum, size inanıyorum. Sizinle birlikte bu partiyi ayağa kaldıracağıma, ben başaracağıma, başaracağımıza sonuna kadar inanıyorum" dedi.

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