Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın!

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangında fabrikanın çatısının çöktüğü öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın!

Adana'da saat 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Yangının çıktığını gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın! - Resim : 1

Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Yangın nedeniyle fabrikanın çatısı da çöktü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA

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