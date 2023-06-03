Adana'da feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı

Adana'da meydana gelen kazada 3 kişi hayatı kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Adana'da feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı

Adana’da panelvan ile otobüsün çarpıştığı kazda 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüler de ortaya çıktı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Kütüklü Mahallesi Yumurtalık yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 DCS 01 plakalı panelvan araç ile Adana Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri panelvan içerisinde bulunan Mustafa Bıçan, Nurettin Seçkin ve İrfan Avras hayatını kaybetti, otobüste bulunan 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza anına ait görüntüler ise ortaya çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma da kullanılan otobüsüne ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, panelvanın biranda yola çıkması ve otobüsle çarpışma anı yer aldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana
MSB duyurdu: Mehmetçik, Kosova'ya gidiyor! Mehmetçik, Kosova'ya gidiyor!
Cumartesi Anneleri/İnsanları'na yine gözaltı; polis, avukata 'Mevzuat yok artık, biz varız' dedi Cumartesi Anneleri/İnsanları'na yine gözaltı
Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş
Paranız boşa gitmesin... Bu taktiklerle muzlar asla kararmıyor ve çürümüyor Paranız boşa gitmesin... Bu taktiklerle muzlar asla kararmıyor ve çürümüyor
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücret, memur ve emekli maaşı mesaisi başlıyor: İşte kulislerde konuşulanlar Asgari ücret, memur ve emekli maaşı mesaisi başlıyor: İşte kulislerde konuşulanlar
8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler 8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Seks fantezisi ölümle sonuçlandı Seks fantezisi ölümle sonuçlandı
e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir! e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin!
Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları