Cumartesi Anneleri/İnsanları'na yine gözaltı; polis, avukata 'Mevzuat yok artık, biz varız' dedi

Cumartesi Anneleri/İnsanları, AYM'nin "hak ihlali" kararına karşın 949. haftada bir kez daha gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri, yakınları ve insan hakları savunucusu 13 kişi ters kelepçe ile gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şu şekilde: Hanife Yıldız, İrfan Bilgin, Besna Tosun, Ali Ocak, Ali Tosun, Eren Keskin, Gülseren Yoleri, Leman Yurtsever, Nazım Dikbaş, Cihan Kaplan, Aslı Takanay, Hünkar Hüdai Yurtsever, Taylan Bekin.

Gözaltına alınanlara ters kelepçe yapılmasına tepki gösteren Avukat Jiyan Tosun, “Müvekkilimle görüşeceğim, ters kelepçe yapamazsınız. Böyle bir şey mevzuatta yok” demesi üzerine polis, “Mevzuat falan yok artık, biz varız” dediği aktarıldı.

Kayıp yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle İstanbul'da Galatasaray Meydanı'nda 699 hafta boyunca her cumartesi buluşan Cumartesi Anneleri'ne 700. haftada polis saldırısı düzenlenmiş ve birçok kişiye saldırı sonrası dava açılmıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "hak ihlali" kararı vermesinin ardından Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemlerine devam etmek isteyen Cumartesi Anneleri, 949. haftada bir kez daha polis ablukasına alındı.

Açıklama yapılmasını engellemek isteyen polis, hak savunucularını ters kelepçe ile gözaltına aldı. Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gözaltına alınan 14 kişinin ismi paylaşıldı.