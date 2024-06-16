Adana'da damdan atlayan kurbanlık keçi, havada asılı kaldı
Adana'da kesilmemek için sahibinden kaçan bir keçi, havada elektrik tellerine takılıp asılı kaldı. Sonrasında kurtarılan keçinin kurban edildiği kaydedildi.
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Adana’da damdan atlayan kurbanlık keçi elektrik tellerine takılı kaldı.
Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde kurban kesimi sırasında ilginç bir olay yaşandı.
Damda bulunan keçi kaçmak için aşağı atladığı sırada hemen dam kenarında bulunan elektrik tellerine takılı kaldı. Kafası tele takılı kalan kurbanlığı vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.
Vatandaşlar uzun süre uğraştıktan sonra keçiyi takıldığı yerden kurtardı. Keçi daha sonra da kurban edildi.
Kaynak: AA
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