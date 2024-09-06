Adana'da Beyaz Altın Hasadı Zamanı: Verim Düşük, Beklenti Yüksek

Adana, pamuk üretiminde Türkiye genelinde 5. sırada yer alıyor. Pamuk, yalnızca lifiyle tekstil sanayisine değil, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt üretimine, küspesiyle ise hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor.

Bu yıl Adana’da yaklaşık 147 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapıldı. Dönüm başına ortalama 350-400 kilogram verim beklenirken, geçen yıl bu rakam 500-550 kilogram seviyesindeydi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, sıcak havaların pamuk kozası gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, "Geçen yıla göre verim neredeyse yarı yarıya düştü. Ekim alanı da geçen yıl 182 bin dönümken bu yıl 147 bin dönüme geriledi" dedi.

Adana'nın Karataş ilçesinde başlayan ilk hasatta pamuk kilogram başına 19-20 liradan alıcı buluyor. Ancak çiftçiler, fiyatların kendilerini kurtarmadığını belirtiyor. Üreticiler, pamuk fiyatının en az 30 lira olmasını talep ederken, prim desteğinin de 5 lira olmasını bekliyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, "Türkiye, ihtiyacının yalnızca üçte birini karşılayabiliyor. Fiyatların üreticiyi tatmin etmesi ve ülkenin pamuk üretiminde daha güçlü bir konuma gelmesi için destek şart" diye konuştu.

300 dönüm alanda pamuk eken çiftçi Melih Mert Çopur, bu yılki verimin düşük olduğunu ve mevcut fiyatların maliyetlerini karşılamadığını dile getirdi. Çiftçiler, hasadın düşük verim ve belirsiz fiyatlarla zor geçeceğini belirterek, yetkililerden acil destek bekliyor.

Kaynak: İHA