Adana'da Araba Çarpan Yaya Hastanede Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

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Adana'da Araba Çarpan Yaya Hastanede Hayatını Kaybetti

Mehmet Taşkın'ın (73) kullandığı plakası belirlenmeyen otomobil, Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Cennet Yalçın'a (68) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havada savrularak asfalt zemine düşen Yalçın yaralandı.

Yalçın, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Taşkın, gözaltına alındı.

Kaza, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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