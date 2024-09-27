Bunu da Yaptılar! 'Şehit Kokulu' Parfüm Sosyal Medyanın Gündeminde

Bir parfüm satıcısının sosyal medyadan tanıttığı 'şehit kokulu' parfüme tepki yağdı. Satıcı tepkiler sonrası kendisini 'Türk milliyetçisi' olduğunu söyleyerek savundu.

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Bir parfüm firması 'şehit kokulu' adıyla ürettikleri parfümü sosyal medyadan tanıttı. Firmanın yetkilisi, bir müşterilerinin sipariş verdiğini ve onun için 6 farklı parfüm çeşidinden hazırladıklarını söyledi. Satıcı, bu parfümlerin Bedir, Mevlana, Misk-Kaşmir, Şehit, Çınar ve Payitaht kokusundan hazırladıklarını belirtti.

'TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM' SAVUNMASI

Sosyal medyada gündem olan 'şehit kokulu' parfüme tepki yağınca firmanın yetkilisi kendisini 'Türk milliyetçisi' olduğunu söyleyerek savundu. Parfümlerde hep Türkçe isimler kullandığını ifade eden satıcı "Ben Türk milliyetçisi olduğum için hep Türkçe isimler kullanıyorum. Davidoff koysaydım adını rahatsız olmayacaklardı ama işte Türkçe isimler koyduğum için rahatsız oldular" dedi.

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