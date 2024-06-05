Adana'da adliyede intihar! Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan şüpheli 3'üncü kattan atladı

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvar'ındaki adliyede meydana geldi.

İddiaya göre, Oktay Güleryüz (35) polis tarafından narkotik suçundan yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde duruşmaların devam ettiği sırada Güleryüz, kelepçeli halde rağmen güvenlik güçlerinden kurtulup 3'üncü kattan merdiven boşluğuna atladı. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri Güleryüz'ün öldüğünü belirledi.

Güleryüz'ün cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA