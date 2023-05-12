Adana'da 13 araç birbirine girdi: 7 ölü, 7 yaralı

Adana’nın Pozantı ilçesinde otoyolda 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi ölürken 7 kişi de yaralandı. Trafiğe kapanan otoyolda yaklaşık 30 kilometrelik oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla otoyol tekrardan ulaşıma açıldı.

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Adana'da 13 araç birbirine girdi: 7 ölü, 7 yaralı

Kaza, Adana-Ankara otoyolu Akçetekir mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akçetekir’de yanan bir tıra itfaiye ekipleri müdahale ettiği sırada 2’si polis aracı, 4’ü otomobil 2’si tır, toplam 13 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve Mersin ile Adana’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adana ve Pozantı’daki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolda yaklaşık 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla otoyol tekrardan trafiğe açıldı. Oluşan kuyruk ve kaza yeri ise havadan görüntülendi.

Öte yandan, ambulans kaçıran bir kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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