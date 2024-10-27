Art Arda 3 Deprem! Adana Beşik Gibi Sallanıyor; Vatandaşlar Sokağa Döküldü
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre Adana, 5 büyüklüğündeki depremin ardından iki kez daha sallandı. Merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.2 ve 3.1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 20,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
BİR DEPREM DAHA
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre 5 büyüklüğündeki depremin ardından; saat 21.22'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 1.9 kilometre olarak kaydedildi.
BİR KEZ DAHA SALLANDI
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; saat 21.37'de Adana'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 3.8 kilometre olarak ölçüldü.
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