Art Arda 3 Deprem! Adana Beşik Gibi Sallanıyor; Vatandaşlar Sokağa Döküldü

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre Adana, 5 büyüklüğündeki depremin ardından iki kez daha sallandı. Merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.2 ve 3.1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

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Art Arda 3 Deprem! Adana Beşik Gibi Sallanıyor; Vatandaşlar Sokağa Döküldü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 20,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre 5 büyüklüğündeki depremin ardından; saat 21.22'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 1.9 kilometre olarak kaydedildi.

Art Arda 3 Deprem! Adana Beşik Gibi Sallanıyor; Vatandaşlar Sokağa Döküldü - Resim : 1

BİR KEZ DAHA SALLANDI

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; saat 21.37'de Adana'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 3.8 kilometre olarak ölçüldü.

Art Arda 3 Deprem! Adana Beşik Gibi Sallanıyor; Vatandaşlar Sokağa Döküldü - Resim : 2

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