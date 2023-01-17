Adalet mücadelesi 4.5 yıldır sürüyor: Şenyaşar ailesi davası başladı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi ve iki oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar'ın, Şanlıurfa Adliyesi önünde 9 Mart'ta 2021'de başlattığı Adalet Nöbeti ikinci yılını doldurmak üzere.

Şenyaşar ailesine yönelik hastanede gerçekleştirilen saldırıya dair açılan davanın ilk duruşması, bugün Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Dava hakkında bilgileri sosyal medya hesabında paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Şenyaşar ailesinin 4,5 yıldır verdiği adalet mücadelesinde yanlarındayız. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan duruşmayı, aileyle birlikte, PM Üyemiz Erbil Aydınlık, Malatya İl Başkanımız Barış Yıldız, Urfa İl Başkanımız, örgütümüz ve hak savunucuları ile takipteyiz" ifadelerini kullandı.

DAVA İKİYE AYRILDI

Şenyaşar ailesinin uğradığı saldırıya dair davanın dosyaları, saldırı aynı gün olmasına rağmen "iş yeri" ve "hastane" olarak ikiye ayrıldı.

Hastane davasında 19 sanık hakkında Hacı Esvet Şenyaşar ve Adil Şenyaşar'ı katletmekten, Ferit Şenyaşar ve Mehmet Şenyaşar'ı ise yaralamaktan hapis cezası talep edildi.

Bugün görülecek olan davanın ilk duruşmasında her iki dosyanın birleştirilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınları 2018 genel seçimleri için sürdürdükleri seçim kampanyası sırasında işyerlerini ziyaret ettiği Şenyaşarların kendilerine oy vermeyeceklerini söylemeleri üzerine Şenyaşarlara silahla saldırmış, işyerindeki saldırı sırasında Celal, Adil, Mehmet, Fadıl ve Ferit Şenyaşar kardeşler çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Baba Hacı Esvet Şenyaşar ise hastanede öldürülmüştü. Yaşanan olaylarda AK Partili milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız da yaşamını yitirmişti.

Başlatılan soruşturmanın ardından Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a ise 18 yıl hapis cezası verildi.

Saldırıya ilişkin süren soruşturma dosyası üzerinde ise üç yıldır "gizlilik" kararı var. Soruşturmada alınan "gizlilik" kararının kaldırılması için Şenyaşar ailesi avukatlarının yaptığı ikinci itiraz, 21 Nisan 2021 tarihinde reddedilmişti.

Başvuruyu reddeden Şanlıurfa 1. Sulh Ceza Hakimliği, gerekçesinde "Dosya ve deliller kapsamı ile uyumlu olduğu, tedbir kararının yerinde olduğu, bu itibar ile kararda usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı" ifadelerine yer vermişti.