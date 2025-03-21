Adalet Bakanı Tunç'tan Özel'e Sert Tepki: 'Yolunuz Yol Değil, Haddini Bil!'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik açılan soruşturmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin konuştu. Bakan Tunç, "Özel'in sokak çağrısı hukuk devletine aykırıdır. CHP'nin izlediği yol yol değil. Devam eden bir adli süreç var. 'Devleti bir suç örgütü gibi yönetiyorlar' sözlerini reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir" ifadelerini kullandı.

İBB'ye yönelik soruşturma, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve Özel'in 'sokak' çağrısı hakkında konuşan Bakan Tunç, şunları söyledi:

'EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE GETİRİLECEKLER'

"Öncelikle bu bir adli soruşturma. İki soruşturma var İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti İBB Başkanı'nın da aralarında bulunduğu. Bu soruşturmada halen yakalanamayan 3 firari kişi var, onların yakalama süreci devam ediyor. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yaptığı soruşturmada da 100 kişi hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararları verilmişti. Toplamda 106 kişiyle ilgili işlem başlatılmıştı, şu ana kadar 90 kişi emniyette. İşlemleri devam ediyor. 16 kişinin de yakalaması devam ediyor, 16 kişi şu anda firari durumda. Şu anda emniyette işlemleri devam eden 90 kişi var, emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye getirilecekler. Adliyede Sulh Ceza Hakimlerimiz tarafından sorguları yapılacak ve soruşturma devam ediyor. Burada örgütlü suçlar ve terör suçu olduğu için 4 günlük bir azami gözaltı süresi var. Buna dikkat edilerek bu işlemler takip ediliyor.

'YOLLARI YOL DEĞİL'

Tabii Sayın Özel'in bu şekilde bir ifade kullanması ve soruşturma başladığından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği yol, yol değil. Devam eden bir adli soruşturma var. Özellikle bizimle ilgili gerek İçişleri Bakanımız gerek Adalet Bakanı olarak benimle ilgili 'devleti bir suç örgütü gibi yönetiyorlar' ifadesini reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir hukuk devletidir. Hukukun dışına çıkamaz devlet. Dolayısıyla devletin yargı makamı da suç örgütü gibi hareket etmez, edemez. Devletin yargı makamı adliyeler suç örgütleriyle mücadele eder. Dolayısıyla bu ifadeleri kesinlikle reddediyoruz, tuttukları bu yol sokak çağrısı kesinlikle doğru bir yol değil. Bu onlara da zarar verici bir yol. Adli soruşturmayı etkilemeye yönelik ifadeler kullanmak hukuk devletiyle bağdaşmaz.

'UTANARAK İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?'

Soruşturmadaki iddialar neler, deliller nelerdir, gözaltındakiler neler konuşuyor... Siz bunları biliyor musunuz? Toplanan delillerle ilgili bir bilginiz yok ama adli soruşturmaya yönelik ifadeler kullanıyorsunuz. O dosya açılacak. Soruşturmanın sonunda iddianame düzenlenirse tüm kamuoyu tarafından öğrenilecek. Herkesin sağduyulu davranması gerekiyor. Burada masumiyet karinesi var, soruşturmanın gizliliği var. Tüm bu kuralları reddediyorsunuz. Gizli soruşturmada lehte ya da aleyhte TV yayınları görüyoruz. Cumhuriyet başsavcılarımız ve savcılarımız kamu adına görev yapıyor.. Belli delillerle soruşturma başlatmışlardır. İlgili kişiler de bu iddialara cevap vereceklerdir. Dolayısıyla dosyanın içeriğine vakıf olmadan söylediğiniz sözlerin hiçbir kıymeti yok. O dosya açılacak, soruşturmanın sonunda iddianame düzenlenirse tüm delilleriyle beraber kamuoyu tarafından öğrenilecek. Şimdiden siz bir şeyler söyleyerek peşin yargıya vararak ne yapmak istiyorsunuz? Peşin yargıya vardığınız zaman utandığınızda istifa etmek zorunda kalacak mısınız?

'HADDİNİ BİLSİN'

Herkesin sağduyulu davranması lazım. Sayın Özel'in sokak çağrısı yapması özellikle soruşturmayı etkilemeye yönelik ve hukuk devletiyle bağdaşmayan bir tavırdır. Bir ana muhalefet Genel Başkanı'nın daha sorumlu davranması lazım. Özgür Özel'in özellikle 'devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar' cümlesi hadsizliktir. Haddini bilsin, herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum. Ama maalesef bunlarda bu sorumluluk yok. Öğrencilerimizi kışkırtarak işi gölgelemeye çalışıyorsanız, hiç uğraşmayın gölgeleyemezsiniz. Yargı millet adına karar verir, görev yapar sokaktan etkilenmez. Kim teröre bulaşmışsa, kim yolsuzluğa bulaşmışsa yargı bunun hesabını sorar. CHP Genel Başkanı Özel'i sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini yanlış buluyoruz, bu soruşturmayı Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmesini sorumsuzluk olarak değerlendiriyoruz. Yargı hiç kimseden, hiçbir merciden emir almaz. O nedenle soruşturmanın akıbetini hep birlikte sabırla bekleyeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi