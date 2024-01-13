Adalet Bakanı Tunç: 'Şehitlerimizle ilgili provokatif paylaşımlar yapanların çoğu yurt dışında'

Adalet Bakanı Tunç, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden askerlerin ardından 'provokatif paylaşımlarda' bulunduğu belirtilen kişiler ilişkin açıklama yaptı.

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Adalet Bakanı Tunç: 'Şehitlerimizle ilgili provokatif paylaşımlar yapanların çoğu yurt dışında'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşımlarda bulunduğu belirtilen 10 şüpheliden 3'ünün yakalanarak haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verildiğini bildirdi.

7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Tunç, 49 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden 'provokatif amaçlı' olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesap yöneticisi ve kullanıcıları hakkında yapılan soruşturmalar kapsamında, 59 şüpheli tespit edilmiş olup, 49'unun yurt dışında olduğu belirlenmiştir.

İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır, Denizli, Van ve Batman illerimizde tespit edilen 10 şüpheliden, 3'ü yakalanarak haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilmiş, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Bakan Tunç, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

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