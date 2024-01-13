CHP'li Engin Altay'ın acı günü...

CHP'li Engin Altay'ın babası Kazım Altay, hayatını kaybetti. CHP Sinop İl Başkanlığı, cenaze bilgilerini paylaştı.

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CHP'li Engin Altay'ın acı günü...

CHP’li Engin Altay’ın babası Kazım Altay, Sinop’ta yaşamını yitirdi. Kazım Altay, 14 Ocak 2024 Pazar günü öğle vaktinde Sinop Erfelek’te son yolculuğuna uğurlanacak.

CHP Sinop İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2002-2015 yılları arasında Sinop Milletvekilimiz olarak görev yapan, şu anda İstanbul Milletvekilliği görevini sürdüren, önceki dönem Grup Başkanvekilimiz Sayın Engin Altay’ın babası, kıymetli parti büyüğümüz Kazım Altay’ı kaybettik. Kıymetli büyüğümüz Kazım Altay’ın cenazesi 14/01/2024 Pazar günü, öğle namazına müteakip Erfelek’te defnedilecektir. Kazım amcamıza Allah’tan rahmet; Altay ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İstanbul Milletvekilimiz Engin Altay’ın kıymetli babası Kazım Altay’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

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CHP Engin Altay
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