Adalet Bakanı Tunç: Kira zammı düzenlemesi uzatılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırı düzenlemesi uzatılacak, çalışıyoruz" dedi.

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Adalet Bakanı Tunç: Kira zammı düzenlemesi uzatılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüksek enflasyon sonucunda artan konut kiralarına ilişkin açıklamada bulundu.

Tunç, "Kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırı düzenlemesi uzatılacak, çalışıyoruz" dedi. Bakan Tunç, düzenlemenin 1 Temmuz öncesinde yetişmemesi durumunda, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağını söyledi.

2022 HAZİRAN'DA KABUL EDİLMİŞTİ

TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

Düzenlemeyle birlikte kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyeceğine karar verilmişti.

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