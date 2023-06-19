Turist vizesiyle giden Almanya'da işe girebilecek

Almanya içindeki iş gücünün daha iyi değerlendirilebilmesi için de çalışanların mesleki vasıflarını geliştirmek üzere alacakları ek eğitimlere mali destek sağlayan bir yasa hazırlığı yapılıyor.

Alman hükümeti, bu düzenlemelerle yılda ek 75 bin iş gücünün ülkeye kazandırılmasını hedefliyor. Yeni göç yasasında "Fırsat Kartı" denilen düzenlemeyle bir puanlama sistemi çerçevesinde yabancı iş gücünün iş aramak için Almanya'ya gelmesi de kolaylaştırılıyor. Meslek diploması ve deneyimi bulunan nitelikli iş gücü, diplomasının Almanya tarafından tanınmasını beklemeden Almanya'ya gelebilecek. İyi eğitimli nitelikli iş gücünün sadece eğitimini aldığı meslekte değil, benzer alanlarda da çalışması mümkün olacak.

DW'nin haberine göre Almanya'yı nitelikli yabancı iş gücü için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan yeni göç yasasında bu amaç doğrultusunda bazı değişikliklere gidiliyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin, Mart ayında oluşturulan yasa tasarısında bazı iyileştirmelere gidilmesi konusunda uzlaştığı, yasanın son halinin bu hafta içinde Federal Meclis'te oylanacağı bildirildi.

TURİST VİZESİYLE GELEN İŞE GİREBİLECEK

Almanya'ya turist vizesiyle gelen, ancak burada iş bulan kişilerin artık önce ülkelerine geri dönerek çalışma izni için yeniden işlem yapması gerekmeyecek. İş bulan kişi, yasada belirlenen niteliklere uygun bir iş teklifi aldığında doğrudan Almanya'da çalışmaya başlayabilecek. Nitelikli iş gücünün ailesini yanına alması da kolaylaştırılacak.