Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Yeni dönemde reform iradesinin aynı kararlılıkla devam ettirileceğinin altını çizen Bakan Gürlek, "Ben hakim-savcı kökenli olduğum için teşkilatımızın tüm eksikliklerini iyi biliyorum. Burada da Hakimler ve Savcılar Kurulumuz ile inşallah önemli adımlar atacağız. Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten İlk HSK Toplantısı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve üyeler tarafından karşılandı.

Gürlek, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yargı teşkilatının güçlendirilmesi adına önemli reformlar hayata geçirildiğini vurguladı. Mevzuat altyapısının geliştirildiğini, insan kaynağının nitelik ve nicelik bakımından güçlendirildiğini, fiziki ve teknolojik imkanların önemli ölçüde artırıldığını belirten Gürlek, bu adımların adalet hizmetlerinin daha hızlı ve erişilebilir sunulması amacıyla yapıldığını ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten İlk HSK Toplantısı - Resim : 1

'REFORM İRADEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

HSK'nin, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olduğunun altını çizen Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan şeffaf, öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz. Bu vesileyle yeni dönemde ilk kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten İlk HSK Toplantısı - Resim : 2

'ÖZELLİKLE GECİKEN YARGI SÜREÇLERİ...'

Adalet Bakanı Gürlek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben hakim-savcı kökenli olduğum için arkadaşlarımızın, teşkilatımızın tüm eksikliklerini iyi biliyorum. Burada da Hakimler Savcılar Kurumumuz ile inşallah önemli adımlar atacağımızı, özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız.”

HSK Toplantısı, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Gürlek başkanlığında basına kapalı gerçekleşti.

