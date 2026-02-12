CHP Gençlik Kolları Başkanına Hapis Cezası, Adalar Gençlik Kolları Başkanı Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin sosyal medya hesabından yapılan "SEYYAR GİYOTİN'in Anatomisi: Akın Gürlek" başlıklı videoyu yeniden paylaşması nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan 2 yıl 2 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle dava açılmıştı.

Davanın karar duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Gökan Zeybek ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in arasında bulunduğu çok sayıda partili de takip etti.

'MÜTALAA YENİDEN HAZIRLANSIN'

Duruşmada Aydın’ın avukatları Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanması nedeniyle savcılığın tekrar esas hakkındaki görüşünü hazırlaması talebinde bulundu.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti müzakere için duruşmaya yarım saat ara verdi.

'HAKARET' SUÇUNDAN CEZA

Ardından kararını açıklayan heyet Aydın’ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemdeki video paylaşımı nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ancak hükmün açıklamasını geri bıraktı.

Heyet, Aydın'ın "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan ise beraatına hükmetti.

ADALAR GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI TUTUKLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Ramazan Yıldız, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yıldız, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ramazan Yıldız, savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA-ANKA