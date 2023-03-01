Açıklama geldi: 'Elektrik kesildi, solunum cihazına bağlı insanlar öldü' iddiası!

Hatay'daki İskenderun Devlet Hastanesinde elektrik kesintisi sonucu solunum cihazına bağlı kişilerin öldüğü yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastanede 3 ayrı jeneratörün bulunduğu ve bu jeneratörlerin çalışır durumda olduğu bildirildi.

"CAN KAYIPLARININ SEBEBİ ELEKTRİK DEĞİL HASTANE BİNASININ DEPREMDEN YIKILMIŞ OLMASIDIR"

Hatay İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi: Bugün bazı basın organlarında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerce asılsız birtakım iddialar ortaya atılmıştır. İskenderun Devlet Hastanemizde jeneratör çalışmadığı için hastalarımızın hayatını kaybettiği iddia edilmektedir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Hastanemizde 3 ayrı jeneratör bulunmakta ve bunlar çalışır vaziyettedir. İddia edildiği gibi hastanemizde elektrik olmaması sebebiyle hastalarımızın hayatını kaybettiği bilgisi doğru değildir. Ancak, depremden kaynaklı ağır hasara uğraması sebebiyle maalesef hastanemiz yıkıma uğramıştır. Bu hastanemizde can kayıpları olduğu doğrudur. Bu can kayıplarının sebebi elektrik değil hastane binasının depremden yıkılmış olmasıdır.

Milletçe büyük bir afetin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmeye çalışılmasının izah edilebilir bir etik tarafı yoktur. Yıkılmış bir bina altında yeterince büyük acılar bırakmışken daha fazla acı çıkarılmaya çalışılması anlaşılamamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, katıldığı bir canlı yayında, İskenderun'daki hastanede elektriklerin kesildiğini ve jeneratörlerin de çalışmadığını iddia ederek, solunum cihazına bağlı insanların hayatını kaybettiğini söylemişti.