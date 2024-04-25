ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında son durum

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024'de saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV'yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 17 yaşındaki T.C. annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu davada Eylem Tok ve katil oğlunun iade talebine ilişkin süreç devam ediyor. Sürece ilişkin detayları kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin aile avukatı Hacı Orhan Haber Global'den Şifa Kaymak'a anlattı.

AİLE BİR UMUT EYLEM TOK VE OĞLUNUN İADESİNİ BEKLİYOR

Konuyla ilgili iade sürecinin devam ettiğini belirten avukat Hacı Orhan acılı ailenin bir umut iade sürecini beklediğini belirterek, "ABD Adalet Bakanlığı’nın istediği belgeler tamamlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın da takip ettiği bir soruşturma. Umut ediyoruz ki süreç hızla ilerler ve iade işlemleri gerçekleşir.Baba Bülent Cihantimur ile ilgili yurt dışı yasağından sonra herhangi bir işlem yapılmadı. Acılı aile bir umut Eylem Tok ve oğlunun iadesini bekliyor" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok, kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından önce Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilen anne Eylem Tok hakkında “Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında ise, "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarmıştı.

Savcılık ayrıca kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına göndermişti. Bu süreçte Eylem Tok'un oğlunu Mısır'dan ABD'ye kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Soruşturma kapsamında Eylem Tok ve oğlu T.C'yi havalimanına götüren Ayşe Ceren Saltoğlu, 12 Mart'ta tutuklanmıştı. Baba Bülent Cihantimur hakkında ise önce yurt dışına çıkış yasağı konulup 15 Mart'ta "Suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alınıp en yakın polis merkezine imza atması şartıyla serbest bırakılmıştı.