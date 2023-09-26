Abdullah Cömert’in babası trafik kazası geçirdi; Hayati tehlikesi bulunuyor

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in babası Edip Cömert, geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırıldı

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Abdullah Cömert’in babası trafik kazası geçirdi; Hayati tehlikesi bulunuyor

Hatay’da Gezi Direnişi sırasında polisin attığı biber gazı kapsülüyle başından vurularak hayatını kaybeden Abdullah Cömert’in babası Edip Cömert, dün geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren 72 yaşındaki Cömert’in hayatî tehlikesi bulunuyor.

Birgün gazetesinden Okan Yücel'in haberine göre, Abdullah Cömert’in ağabeyi Adnan Cömert, babasının durumu hakkında BirGün’e konuştu. Dün öğlen saat 3 sularında babasının, kullandığı motosiklet ile bir kamyonla çarpıştığını anlatan Adnan Cömert, henüz olayın detaylarını bilmediklerini söyledi.

Kamyon şoförünün ifade verdiğini ancak gözaltına alınmadığını belirten Cömert, henüz kendilerine ifadenin ulaşmadığını, mobese kayıtlarının incelenmesinin ardından kazaya ilişkin asıl bilgilere ulaşabileceklerini ifade etti.

Adnan Cömert, kazanın ardından İskenderun Gelişim Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılan Edip Cömert’in tansiyon hastası olduğunu belirtti, pıhtı atması riskinden endişe ettiklerini ve hayatî tehlikenin sürdüğünü söyledi.

Ailesinin kazanın ardından Hatay’a geldiğini belirten Adnan Cömert, babasının durumunun iyiye gitmesini umduklarını söylerken kaza anına ilişkin görüntülere bir an önce ulaşılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

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Gezi eylemleri
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