ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'daki Terör Saldırısını Kınadı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı. Blinken, “ABD, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır ve bugünkü terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte” dedi.
ABD, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınadı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “ABD, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır ve bugünkü terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte” dedi.
Kaynak: İHA