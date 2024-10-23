ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'daki Terör Saldırısını Kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı. Blinken, “ABD, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır ve bugünkü terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'daki Terör Saldırısını Kınadı

ABD, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınadı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “ABD, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır ve bugünkü terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte” dedi.

TUSAŞ'a Terör Saldırısında Yeni Gelişme! Şehit ve Yaralıların Kimlik Bilgileri Belli OlduTUSAŞ'a Terör Saldırısında Yeni Gelişme! Şehit ve Yaralıların Kimlik Bilgileri Belli OlduGüncel

Kaynak: İHA

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