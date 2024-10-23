Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Dikkat Çeken Paylaşım! TUSAŞ Saldırısı İçin İsrail'i İşaret Etti

Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, saldırı sonrası PKK'yı işaret etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise kimlik belirleme çalışmaları bitince netleşeceğini söyledi.

Saldırıdan hemen sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'ndan ise dikkat çeken bir paylaşım geldi. Köroğlu, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail bize saldırmaz diyenler nerede?" dedi. Köroğlu'nun paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Kaynak: Gerçek Gündem