ABD cephesinden F-16 açıklaması: "Bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake Türkiye'nin F-16 alımı için önemli bir gelişmenin yaşandığını duyurdu.

Flake konuya ilişkin açıklamasında, “Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı.

Bu, ABD’nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım" ifadelerini kullandı.