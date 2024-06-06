ABD cephesinden F-16 açıklaması: "Bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, "“Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı" açıklamasını yaptı.

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ABD cephesinden F-16 açıklaması: "Bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake Türkiye'nin F-16 alımı için önemli bir gelişmenin yaşandığını duyurdu.

Flake konuya ilişkin açıklamasında, “Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı.

Bu, ABD’nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım" ifadelerini kullandı.

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ABD F-16 Türkiye
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