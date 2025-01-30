9 Yaşındaki Elif'in Kahreden Ölümü! Evinde Oyun Oynarken Bir Anda Fenalaştı

Mardin'in Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'nde dün evde oyun oynayan Elif Tekin, ailesinin gözleri önünde bir anda fenalaştı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Tekin, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Tekin, Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Elif Tekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hastanenin morguna konulan Tekin’in kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: DHA