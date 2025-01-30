İzmir Çeşme Açıklarında Şiddetli Deprem
AFAD, İzmir Çeşme açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, İzmir Çeşme'ye 203.99 kilometre uzaklığında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 30, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [203.99 km] Çeşme (İzmir)
Tarih:2025-01-30
Saat:18:55:23 TSİ
Enlem:38.40472 N
Boylam:23.925 E
Derinlik:5.4 km
Detay:https://t.co/l37F2yuQPE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2; derinliğini 4.7 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 30, 2025
YUNANISTAN https://t.co/7x2VCJdwZC
30.01.2025, 18:55:29 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 84.7 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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