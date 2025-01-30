İzmir Çeşme Açıklarında Şiddetli Deprem

AFAD, İzmir Çeşme açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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İzmir Çeşme Açıklarında Şiddetli Deprem

AFAD, İzmir Çeşme'ye 203.99 kilometre uzaklığında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2; derinliğini 4.7 kilometre olarak kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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