825 TL verip Ayasofya'ya girdi, "Türkler de girebiliyor" diye müjde verdi: Cami mi müze mi?

Ayasofya'nın turistlere açık olan kısmına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının alınmaması tepki çekerken, iktidara yakın yazar müzeye Türklerin de girebildiğini 825 TL'ye bilet alarak 'müjdeledi.'

825 TL verip Ayasofya'ya girdi, "Türkler de girebiliyor" diye müjde verdi: Cami mi müze mi?

Ayasofya Cami’sine getirilen yeni uygulamayla birlikte ibadet etmek isteyenlerle mekanı turistik olarak gezmek isteyen yabancı turistlerin girişleri ayrıldı. Turist girişinin ücreti 25 Euro oldu.

Ayasofya’nın üst katına Türklerin parasıyla dahi alınmaması eleştirilerin odağına yerleşti.

Yeni uygulamaya eleştirilerin hedefi olurken, iktidara yakın Milat Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi Özlem Doğan ise, 25 Euro’luk (823 TL) ücreti ödeyerek Ayasofya’nın turistlere ayrılan bölümüne girdi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Doğan, “Malum 86 yıl sonra müze esaretinden kurtulan Ayasofya’yla alakalı haberler de sık sık yapılıyor. Geçen hafta Ayasofya’nın üst katı 25 Euro karşılığında turistlere açıldı. Türk vatandaşlar da 25 Euro karşılığında Ayasofya’yı gezebilecek” ifadelerini kullandı.

Doğan’ın 825 liraya yakın bir ücret ödeyerek müzeye Türk yurttaşların da girebildiğini bir müjde gibi vermesi, yurttaşların tepkisini çekti.

'CAMİYE NEDEN PARA ÖDEYİP GİRİYORSUN?'

Birçok yurttaş iktidara yakın Özlem Doğan’a “Camiye neden para ödeyip giriyorsun?”, “Ayasofya müze esaretinden kurtuldu deyip Ayasofya’yı gezmek için 850 lira ödüyor” benzeri ifadelerle tepki gösterdi.

İşte Doğan’a sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları:

825 TL verip Ayasofya'ya girdi, "Türkler de girebiliyor" diye müjde verdi: Cami mi müze mi? - Resim : 1

825 TL verip Ayasofya'ya girdi, "Türkler de girebiliyor" diye müjde verdi: Cami mi müze mi? - Resim : 2

825 TL verip Ayasofya'ya girdi, "Türkler de girebiliyor" diye müjde verdi: Cami mi müze mi? - Resim : 3

825 TL verip Ayasofya'ya girdi, "Türkler de girebiliyor" diye müjde verdi: Cami mi müze mi? - Resim : 4

825 TL verip Ayasofya'ya girdi, "Türkler de girebiliyor" diye müjde verdi: Cami mi müze mi? - Resim : 5

825 TL verip Ayasofya'ya girdi, "Türkler de girebiliyor" diye müjde verdi: Cami mi müze mi? - Resim : 6

Kaynak: Gerçek Gündem

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