700’ünün Yıkımı Başladı! Hurdacılar Akın Etti

Aksu Belediyesi, yıkımı yıllarca ertelenen Kumköy Sahili’nde bulunan 700 çardak için yıkım işlemlerini dün sabah başlatmıştı. Bugün yıkım yapılan alana malzeme toplamak isteyen hurdacılar akın etti.

Çardaklardan geriye kalan malzemeleri bölge sakinleri toplarken, hurdacılar da geriye kalan malzemeleri satın almak için tek tek topladı.

Topladıkları malzemeleri para karşılığında çardak sahiplerinden aldıklarını belirten Erol Gümüşsoy “Serik'ten geldik, yıkım olduğunu duyduk. Malzemeleri sahiplerinden para karşılığı alıyoruz. Böylece hem onlar bir şey kazanıyor hem de biz malzemeleri değerlendiriyoruz” dedi.

“BURASI ÇOK ATIL BİR DURUMA GELİYORDU”

Kumköy'de uzun süredir bulunduğu ifade eden Sezgin Gökalp, yıkım sonrası şunları söyledi. Zenginlerin yaylası dağ köylerinde katlı güzel yerlerde derler ya bizim yaylamız da burasıydı. Yazlık keyfimizi mahvettiler” şeklinde sitemde bulunurken, yaklaşık 4 yıldır bölgede konaklayan Mustafa Tabel adlı vatandaş ise, “Buradan taşındıktan sonra burası çok atıl bir duruma geliyordu. O çirkinliği de Antalya gibi bir yerde görmek hoş değil.

Kaynak: İHA