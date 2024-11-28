5 Yaşındaydı... Anne ve Babadan Kan Donduran İtiraf! 'Bez ve Poşete Sarıp...'

İstanbul Arnavutköy’de Sazlıbosna Barajı'nda 2018 yılında bulunan 5 yaşındaki kız çocuğu cesedine ilişkin korkunç gerçek, 6 yıl sonra ablasının rehber öğretmenine yaptığı itirafla ortaya çıkmıştı. Türkiye’nin kanını donduran cinayete ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Öldürülen Melike’nin babası, annesi ve üvey annesinin ifadeleri ortaya çıktı. İşte tüyler ürperten detaylar…

CANSIZ BEDENİ BALIKÇILARIN OLTASINA TAKILMIŞTI

2018 yılında Sazlıbosna Barajı'nda balıkçıların oltasına bir bez takıldı. Bezi kıyıya çeken balıkçılar ceset ile karşılaştı. Gölde bulunan cansız bedenin 5 yaşındaki Melike İ.’ye ait olduğu belirlendi. Söz konusu ölüm, kayıtlara şüpheli olarak geçmedi.

KARDEŞİ İTİRAF ETTİ: BABAM ÖLDÜRÜP GÖLE ATTI

Olayın üzerinden 6 yıl geçtikten sonra, gölde cansız bedeni bulunan Melike İ.’nin kardeşi öğretmenine ‘Babam kardeşimi öldürüp göle attı' itirafında bulundu. İtirafın ardından baba Cahit Eşiyok, anne Meryem Ataman ve ile üvey anne Zehra Öztürker tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheliden de DNA karşılaştırılması için örnekler alındı.

2018 YILINDA BOŞANMIŞLAR

Türkiye’nin konuştuğu cinayette öldürülen Melike’nin babası, annesi ve üvey annesinin ifadeleri ortaya çıktı. Sabah’ta yer alan habere göre, baba Cahit Eşiyok ifadesinde, Meryem Ataman ile 2008 yılında evlendiklerini, bu evlilikten Melike ile birlikte 3 çocuklarının olduğunu 2018 yılında boşandıklarını söyledi.

NEFES ALMADIĞINI GÖRÜNCE BARAJA ATMIŞLAR

Baba Eşiyok, Zehra ile ilişki yaşadığını, 2018 yılı Nisan ayının ilk haftasında Zehra'nın kendisini arayarak kızı Melike'nin fenalaştığını söylediğini, eve gittiğinde kızının nefes almadığını, kızının öldüğünü anlaması üzerine cesedini bez ve poşete sardıktan sonra birlikte giderek Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna barajına attıklarını itiraf etti.

KORSAN TAKSİCİLİK YAPARKEN TANIŞMIŞ

Cahit ile korsan taksi işi yaptığı sırada tanıştıklarını söyleyen üvey anne Zehra Öztürker ise 8 aylık birliktelikleri olduğunu, kendisinin maktul kızın ölümüyle ilgili herhangi bir ilgisi olmadığını iddia etti.

ÖZ ANNESİ, KORKTUĞU İÇİN SUSMUŞ

Öz anne Meryem Ataman da kızının öldüğünü daha sonradan öğrendiğini, korktuğu için resmi makamlara müracaatta bulunamadığını söyledi. Anne Ataman, 4. çocuklarına hamile kalması üzerine 2020 yılında Cihat ile tekrar evlendiklerini açıkladı.

Kaynak: Sabah