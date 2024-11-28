'Kılıçlı Yemin' Törenine Tepki Gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Öğrencilerini Ağırladı

Kara Harp Okulu (KHO) mezuniyeti sonrası yaşanan "kılıçlı yemin töreni" krizi gündemden düşmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü grup toplantısında mezuniyet töreniyle ilgili yorumda bulundu.

Cumhurbaşkanı, “Bir tavra, mezuniyet töreninde sergiledikleri disiplinsizlik sebebiyle soruşturmaya uğrayan teğmenlerle ilgili şahit oluyoruz. Neymiş; benim birincilere diploma vermemi kalkıp onun değerlendirmesini yapıyorlar. E birinci olmuş, huzurumuza getirilmiş. Yapmam gereken nedir? Onların diplomalarını vermektir. Ama bunların disiplinsizlikle ilgili herhangi bir yanlışı varsa, o da yine özellikle Harp Okulları’nın Yüksek Disiplin Kurulu’nun huzurumuza getirdiği bir neticedir” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER BEŞTEPE'YE GÖTÜRÜLDÜ

T24’ün aktardığına göre; bu konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı, bir grup KHO öğrencisini Beştepe’de akşam yemeğinde konuk etti. Yemek için KHO yönetimince belirlenen öğrenciler, otobüslerle Beştepe'ye götürüldü. Yemekte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile KHO’nin sivil yöneticileri ile komutanları da bulundu.

Kaynak: T24