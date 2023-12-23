7 yıl önceki şarkısı gerekçe gösterilmişti: Gözaltına alınan Şehinşah serbest bırakıldı

Ufuk ‘Şehinşah’ Yılmaz isimli rapçi, ‘Sayın Türk’ isimli şarkısını nedeniyle gözaltına aldı.

Şarkı sözleri gerekçe gösterilerek birçok kez gözaltına alınan Şehinşah, bu kez 7 yıl önce yayınladığı şarkı yüzünden Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alındı.

Şehinşah daha sonra serbest bırakıldığını duyurdu.