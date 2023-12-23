7 yıl önceki şarkısı gerekçe gösterilmişti: Gözaltına alınan Şehinşah serbest bırakıldı
7 yıl önce yayınladığı şarkısının sözleri nedeniyle gözaltına alınan Şehinşah isimli rapçi serbest bırakıldı.
Ufuk ‘Şehinşah’ Yılmaz isimli rapçi, ‘Sayın Türk’ isimli şarkısını nedeniyle gözaltına aldı.
Şarkı sözleri gerekçe gösterilerek birçok kez gözaltına alınan Şehinşah, bu kez 7 yıl önce yayınladığı şarkı yüzünden Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alındı.
Şehinşah daha sonra serbest bırakıldığını duyurdu.
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