7 Ay Önce Ehliyet Almıştı... Genç Motosikletli Feci Kazada Can Verdi!

Siirt'te çevre yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhammed Okan Gezer hayatını kaybetti. Gezer'in ehliyetini 7 ay önce aldığı öğrenildi.

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7 Ay Önce Ehliyet Almıştı... Genç Motosikletli Feci Kazada Can Verdi!

Siirt'te Veysel Karani Mahallesi çevre yolunda gece saatlerinde Muhammed Okan Gezer yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gezer yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gezer’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammed Okan Gezer’in cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muhammed Okan Gezer'in ehliyetini 7 ay önce aldığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Siirt Trafik kazası
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