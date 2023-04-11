6 yaşındaki çocuğa istismarla gündem olmuştu: Hiranur Vakfı’ndaki yıkıma mahkemeden iptal kararı!

Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki binasının bazı bölümlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkılması, mahkeme kararıyla geçici olarak durduruldu.

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6 yaşındaki çocuğa istismarla gündem olmuştu: Hiranur Vakfı’ndaki yıkıma mahkemeden iptal kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi skandalı ile gündeme gelen İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki binasının ruhsata aykırı olarak yapılan kaçak bölümünü geçtiğimiz günlerde yıkmıştı. Yapıların yıkımı sürerken vakfın avukatı tarafından yürütmenin durdurulması istemiyle idare mahkemesine başvuruda bulunuldu.

Yapılan başvuruda, İBB ile Sancaktepe Belediyesi’nin yapı tatil tutanaklarının birbirleriyle çeliştiğini iddia edilerek ilk mescit katının ruhsatının olduğunu, projeye uygun yapıldığını ve devam eden bir yapı imalatının da bulunmadığı öne sürüldü.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDU

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’den yapıyla ilgili olan tahliye kararı, yıkıma dair tutanağı ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının onaylı bir örneğini talep etti. Mahkeme, İBB’ye savunma ve ara kararı gereğinin yerine getirilmesi için 30 gün süre vererek, savunma ve ara karar cevabı gelinceye kadar ya da verilen süre geçinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme kararının tebliğ edilmesinin ardından yıkım işlemi durduruldu.

Kaynak: İHA

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