6 Şubat Depremlerinde 25 Kişiye Mezar Olmuştu, Pamukkale Sitesi Davasında Karar Çıktı

6 Şubat depremlerinde Gaziantep’te 25 kişiye mezar olan Pamukkale Sitesi davasında arar çıktı. Mahkeme, müteahhitler Sadık Doğan ve Yusuf Alageyik ile teknik uygulama sorumlusu ve statik proje müellifi Atilla Gökçek'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

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11 ilde büyük yıkım yaratan 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Pamukkale Sitesi'nin A bloğu, yıkılmış enkaz altında kalan 25 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Atilla Gökçek ve Yusuf Alageyik, SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık Sadık Doğan ise katılmadı.

6 Şubat Depremlerinde 25 Kişiye Mezar Olmuştu, Pamukkale Sitesi Davasında Karar Çıktı - Resim : 1

19 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, müteahhitler Sadık Doğan ve Yusuf Alageyik ile teknik uygulama sorumlusu ve statik proje müellifi Atilla Gökçek'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Cezalarda mahkeme, indirim uygulayarak cezalarını 16 yıl 3 aya düşürdü. Tutuksuz sanık Sadık Doğan hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

6 Şubat Depremlerinde 25 Kişiye Mezar Olmuştu, Pamukkale Sitesi Davasında Karar Çıktı - Resim : 2

'ADALET DUYGUSUNU ZEDELER NİTELİKTE'

Müşteki avukatlarından Eren Can, karara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Pamukkale Sitesi davasında sanıklara verilen 18 yıl 3 ay hapis cezası, hem hukuki hem de toplumsal açıdan önemli bir gelişme olmakla birlikte, yaşanan kayıpların ve ihlallerin büyüklüğü karşısında yetersizdir. Binanın inşa sürecindeki ciddi mühendislik ve yapı denetimi ihlalleri, doğrudan can güvenliğini tehdit eden, öngörülebilir ve önlenebilir hatalardır. 6 Şubat depreminde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bu bina özelinde, yalnızca 'bilinçli taksir'den söz etmek, adalet duygusunu zedeler niteliktedir.

Kaynak: ANKA

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