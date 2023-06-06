6 Şubat depreminde en fazla can kaybı orada yaşanmıştı: Ebrar Sitesi aileleri, harekete geçiyor

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en fazla can kaybı Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde yaşanmış; site yaklaşık 4 bin 500 kişiye mezar olmuştu.

AİLELER HAREKETE GEÇİYOR

Sitede hayatını kaybedenlerin aileleri, suçlulardan hesap sormak için harekete geçiyor.

"Kaybettiğimiz canların hesabını soracağız" başlığıyla bir açıklama yayınlayan aileler, 9 Haziran Cuma günü saat 13'te Kahramanmaraş Adliye Sarayı'nda sorumluluk hakkında suç duyurusunda bulunacaklar.

Açıklamada ayrıca tüm Kahramanmaraş halkı da cuma günü Adliye önüne çağırıldı.