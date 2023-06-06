6 Şubat depreminde en fazla can kaybı orada yaşanmıştı: Ebrar Sitesi aileleri, harekete geçiyor

Kahramanmaraş merkezli depremde 4 bin 500 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi aileleri, yarın Kahramanmaraş Adliyesi'nde sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacak

Son Güncelleme:
6 Şubat depreminde en fazla can kaybı orada yaşanmıştı: Ebrar Sitesi aileleri, harekete geçiyor

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en fazla can kaybı Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde yaşanmış; site yaklaşık 4 bin 500 kişiye mezar olmuştu. 

AİLELER HAREKETE GEÇİYOR 

Sitede hayatını kaybedenlerin aileleri, suçlulardan hesap sormak için harekete geçiyor. 

"Kaybettiğimiz canların hesabını soracağız" başlığıyla bir açıklama yayınlayan aileler, 9 Haziran Cuma günü saat 13'te Kahramanmaraş Adliye Sarayı'nda sorumluluk hakkında suç duyurusunda bulunacaklar. 

Açıklamada ayrıca tüm Kahramanmaraş halkı da cuma günü Adliye önüne çağırıldı.

6 Şubat depreminde en fazla can kaybı orada yaşanmıştı: Ebrar Sitesi aileleri, harekete geçiyor - Resim : 1

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Et haşlama yaparken tencereye kesinlikle eklemelisiniz: Yemeği daha lezzetli yapıyor Et haşlama yaparken tencereye kesinlikle eklemelisiniz: Yemeği daha lezzetli yapıyor
AİHM’in bugünkü Demirtaş ve Yüksekdağ kararından sonra neler olacak? AİHM’in bugünkü Demirtaş ve Yüksekdağ kararından sonra neler olacak?
Çiçekçiler anlatmıyor: Çiçek sineklenirse dibine bundan eklemek gerekiyormuş Çiçekçiler anlatmıyor: Çiçek sineklenirse dibine bundan eklemek gerekiyormuş
Özdağ: AK Parti bize biraz fazla vekil verirse biz üç grup kurarız Özdağ: AK Parti bize biraz fazla vekil verirse biz üç grup kurarız
ÇOK OKUNANLAR
Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu
ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir
Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim
Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar
İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler