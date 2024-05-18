5 gün önce işe gitmek için evden çıktı, bir daha haber alınamadı

Adana'da 14 Mayıs günü işe gitmek için evden çıkan 27 yaşındaki Ömer Bulakbaşı'dan o günden beri haber alınamıyor.

5 gün önce işe gitmek için evden çıktı, bir daha haber alınamadı

Adana’da yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı gençten 5 gündür haber alınamıyor.

Adana’nın Seyhan ilçesinde 14 Mayıs günü sabah işe gitmek üzere evden çıkan Ömer Bulakbaşı’ndan (27), haber alınamıyor.

Ailenin durumu Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine polis ekipleri kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. Çocuklarından haber alamayan aile, Bulakbaşı’nın yerini bilenlerin ya da görenlerin durumu polis ekiplerine bildirmesini istedi.

Ekipler kayıp şahsı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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