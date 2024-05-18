Özel'den İmamoğlu'na ziyaret: 'CHP'yi iktidara taşıma sorumluluğumuz var'

CHP lideri Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İkilinin daha sonra 13.00'teki eğitim mitingine katılması bekleniyor.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

İkilinin birlikte saat 13.00'te Saraçhane'de düzenlenecek olan eğitim mitingine birlikte katılması bekleniyordu.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, "Buraları böyle yönetenler Türkiye'yi de iyi yönetirler diyerek CHP'yi yapılacak ilk seçimlerde iktidara taşıma sorumluluğumuz var” dedi.

Özel’in açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönem geçen dönemin aksine belediye meclis çoğunluğunun da grubumuzda olduğu ve bundan sonraki süreçte hizmetleri yaparken daha az engellenebileceğimiz bir süreç olacak CHP'nin markalaşan hizmetleri tüm Türkiye'ye yayılıyor. Kreşler, yurtlar ile ilgili çabalar var. Biz bu konuda İstanbul ve Ankara başta olmak üzere geçmiş dönemde çok başarılı belediyecilik uygulamalarıyla diğer şehirlerde yapılan işlerin artık bir eşgüdüm halinde tüm Türkiye'de aynı yüzle vatandaşlarımıza sunulmasını önemsiyoruz.

Bunun için CHP'li belediyelerde eğitim, eşgüdüm ve denetimin sağlanacağı yeni ve çok güçlü bir yapı hazırlandı. Önümüzdeki dönemde CHP'li tüm belediyelerde vizyoner hizmetin yayıldığını ve eşgüdüm halinde yürütüldüğünün görecekler. CHP'nin israftan kaçan belediyeciliğinin İstanbul'da bir dönem daha tescillenmesi gerekiyordu. Bu seferki sorumluluğumuz CHP'nin adil ve kamucu yönetim anlayışının buraları böyle yönetenler Türkiye'yi de iyi yönetirler diyerek CHP'yi yapılacak ilk seçimlerde iktidara taşıma sorumluluğumuz var."

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Özgür Özel Ekrem İmamoğlu CHP
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