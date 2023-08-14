4'üncü Pazar Kültür Sanat ve Çocuk Şenliği başlıyor

Pazar Kültür ve Sanat Evi, İstanbul Pazarlılar Birliği, Ankara Pazarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Hemşinliler Eğitim ve Kültür Derneği ve Pazar Kent Meclisi’nin birlikte düzenliği 4. Pazar Kültür Sanat ve Çocuk Şenliği 21-27 Ağustos tarihleri arasında Rize’nin Pazar ilçesinde gerçekleşecek. Her yıl mottosu “Kalbimizin Kıyısından” olan ve tüm yöre insanını bir araya getiren şenlikte çocuk etkinlikleri, köy ve mahalle şenlikleri, imza günleri, paneller, forumlar, söyleşiler ve konserler yapılacak. Şenlik 21 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00’te Çarşıbaşı’ndan yürüyüşle başlayacak.

Daha önceki yıllarda iki gün olarak düzenlenen etkinlik bu yıl tam bir hafta. 4. Pazar Kültür Sanat ve Çocuk Şenliği’nde “Çayın ve ÇAYKUR’un Geleceği”, “Lazca’yı Yaşatmak”, “Nasıl Bir Kent, Nasıl Bir Çevre?”, “Nasıl Bir Yerel Yönetim?” konuları üzerine paneller, “Gençler Nasıl Bir Pazar İstiyor?”, “Kadınlar Nasıl Bir Pazar İstiyor?” konularının tartışılacağı söyleşiler, Kadıköy Atölye’nin yapacağı yüz boyamadan resim yapmaya, yaratıcı dramadan animasyon oyunlarına kadar pek çok çocuk etkinliği ve Nurdan İpek, Yasemin Göksu, Selçuk Balcı, Yasemin Yıldız, Zeynep Birinci, Zeki Uçkan, Hülya Polat konserleri ve daha fazlası, kalbinin kıyısında Karadeniz’i, bölgeyi taşıyan herkesi Pazar’a bekliyor.

Birbirinden kıymetli kitapların yazarlarının imza günleri ve söyleşileri ise bu yıl yazarların kendi mahallelerinde yapılacak. Havva Tozan Başusta “Paniçi Öyküleri” ile Kocaköprü Mahallesi’nde, Aynur Nurşen Duriye Hoşver “Cabat: Kim Gelirse Gelsin” ile Cabat Köyü’nde, Muhammed Tunçsan “Laroz” ile İkiztepe Mahallesi / Laroz’da, Hızır Canbaz “Kapıdan Ömür Geçer”, Ayşe Kadıoğlu Yıldız “Çay Molası” ile Beyaztaş/Kuvakçe’de okuyucularıyla buluşacak. Prof. Dr. M. Taner Gören “Sağlığın Ölümü” kitabı üzerine konuşacak. Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı, gazeteci-yazar Rıza Sümer “Kadın-Erkek Dayanışmasında Şiddetsiz Türkiye ve Dünya İçin Öncelikler” konulu söyleşi gerçekleştirecek. Çocuk kitapları yazarı Fatma Yangın Ekşioğlu Pazar Meydanı’nda çocuklarla sohbet edecek. ADD Pazar Şube Başkanı, emekli öğretmen Metin Atasaral Dört Gözlü Köprü’de “Tarihsel Mirasımız Dört Gözlü Köprü”, Kızkulesi’nde de “Tarihsel Mirasımız Kızkulesi” sunumu yapacak ve Kızkulesi’nde bir müzik dinletisi olacak.

Pazar Hamidiye Plajı’nda çevre temizliği ve yüzme etkinliği, Hunar Köyü’nde de müzikli, horonlu köy şenliği yapılacak.

Şenliğin programı ise şöyle:

21 Ağustos 2023 Pazartesi

Saat 13.00- Açılış Yürüyüşü

(Pazar Belediye Önü Buluşma- Çarşıbaşı- Meydan Yürüyüşü)

Saat 14.00- Çocuk Etkinlikleri

Yüz Boyama, Resim ve Kolaj Çalışması, Müzikli Doğaçlama, Yaratıcı Drama, Animasyon Oyunları (Kadıköy Atölye)

Fatma Yangın Ekşioğlu ile Çocuk ve Kitap üzerine söyleşi

(Yer: Pazar Meydanı)

Saat 16.00- Panel

Çayın ve Çaykur’un Geleceği

Konuşmacılar:

Tahsin Ocaklı (CHP Rize Milletvekili)

Süleyman Bayraktar (Pazar Kent Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi)

Fatma Genç (Bağımsız Araştırmacı)

Ahmet Ali Kork (TEMA Vakfı Rize Temsilcisi)

(Yer: Marina (Cafe) Park)

Saat 20.00 – Mahalle Etkinliği

Kitap İmza ve Söyleşi

Kitap: Paniçi Öyküleri - Havva Tozan Başusta

(Yer: Kocaköprü Mahallesi)

22 Ağustos 2023 Salı

Saat 15.00- Söyleşi - İmza

Kadın-Erkek Dayanışmasında Şiddetsiz Türkiye ve Dünya İçin Öncelikler

Konuşmacı: Rıza Sümer (Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı, Gazeteci, Yazar)

(Yer: Marina (Cafe) Park)

Saat 17.00 – Panel

Lazcayı Yaşatmak

Konuşmacılar:

Armağan Serdaroğlu (Ankara Laz Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı)

Melek Özlem Durmaz (Çevirmen Lazca "Küçük Prens" kitabı cevirmeni)

Esat Sarı (Radyo Programcısı)

Nuriye Günaydın (Xaticena - Lazuri Romanı Yazarı

(Yer: Marina (Cafe) Park)

Saat 20.00- Köy Etkinliği

Kitap İmza ve Söyleşi

Kitap: Cabat: Kim Gelirse Gelsin – Ayşen Nurşen Duriye Hoşver (Yer: Cabat)

23 Ağustos 2023 Çarşamba

Saat 13.00- Etkinlik

Çevre Temizliği Etkinliği

( Yer: Hamidiye Sahil Plajı)

Saat 16.00- Panel

Panel: Nasıl bir Kent? Nasıl Bir Çevre?

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu (Şehir Plancılar Odası İstanbul Şube Başkanı)

Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi) Selahattin Beyaz (Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı)

Av. Yakup Okumuşoğlu (Ekoloji Avukatı)

Yer: Marina (Cafe) Park

Saat: 20.00 – Mahalle Etkinliği

Kitap İmza ve Söyleşi

Kitap: Laroz - Muhammed Tunçsan

(Yer: İkiztepe Mahallesi- Laroz)

24 Ağustos 2023 Perşembe

Saat 15.00 – Forum

Gençler Nasıl Bir Pazar İstiyor?

(Yer: Marina (Cafe) Park)

Saat 17.00 – Etkinlik

Tarihsel Mirasımız Dört Gözlü Köprü

Sunum: Metin Atasaral ( ADD Pazar Şube Başkanı - Emekli Tarih Öğretmeni)

Yer: Dört Gözlü Köprü

Saat 20.00 - Mahalle Etkinliği

Kitap İmza ve Söyleşi

Kitap: Kapıdan Ömür Geçer - Hızır Canbaz

Kitap: Çay Molası - Ayşe Kadıoğlu Yıldız

(Yer: Beyaztaş - Kuvakçe)

25 Ağustos 2023 Cuma

Saat: 15.00- Forum

Kadınlar Nasıl Bir Pazar İstiyor?

Yer: Marina (Cafe) Park

Saat: 17.00- Etkinlik

Tarihsel Mirasımız Kızkulesi

Sunum: Metin Atasaral (ADD Pazar Şube Başkanı - Emekli Tarih Öğretmeni) Müzik Dinletisi Yer: Kızkulesi – Soğuksu

Saat 20.00 - Köy Etkinliği / Şenlik

Yer: Hunar (Aktaş) Mera Alanı

Müzik-Horon

26 Ağustos 2023 Cumartesi

Saat: 15.00 - Panel

Nasıl Bir Yerel Yönetim?

Konuşmacılar:

Ercüment Çervatoğlu (Fındıklı Belediye Başkanı)

İdris Melek (Çamlıhemşin Eski Belediye Başkanı)

Alper Taş (Pazar Kent Meclisi Üyesi)

(Yer: Marina (Cafe) Park)

Saat: 20.00- Konser

Nurdan İpek

Yasemin Göksu

Selçuk Balcı

(Yer: Pazar Meydanı)

27 Ağustos 2023 Pazar

Saat 15.00 - Söyleşi ve İmza Etkinliği

Kitap İmza ve Söyleşi

Kitap: Sağlığın Ölümü - Prof. Dr. M. Taner Gören

(Yer: Marina (Cafe) Park)

Saat 20.00 - Konser

Yasemin Yıldız

Zeynep Birinci

Zeki Uçkan

Hülya Polat

(Yer: Pazar Meydanı)

Kaynak: Gerçek Gündem