4 Kişilik Aileye Acı Veda: Gözyaşları Sel Oldu, Yakınları Fenalık Geçirdi

Adana'da pikniğe gittikleri sırada, otomobillerinin baraj gölüne düşmesi sonucu hayatını kaybeden aile toprağa verildi. Aile yakınları cenazede fenalık geçirdi.

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4 Kişilik Aileye Acı Veda: Gözyaşları Sel Oldu, Yakınları Fenalık Geçirdi

Adana'da, pikniğe giderken Seyhan Baraj Gölü'ne düşen otomobilde hayatını kaybeden Veysel Aydoğmuş ile eşi Emine ve çocukları 13 yaşındaki Mete ve 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş, son yolculuklarına uğurlandı.

Dün saat 11.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana gelen kazada eşi Emine, oğulları Mete ve Batuhan ile pikniğe giden Veysel Aydoğmuş, yönetimindeki 01 JG 944 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti.4 Kişilik Aileye Acı Veda: Gözyaşları Sel Oldu, Yakınları Fenalık Geçirdi - Resim : 1

Otomobil, beton dubalar ve demir korkulukları aşarak Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve su altı ekibi sevk edildi. Gölde çalışma başlatan su altı polisi, önce Batuhan Aydoğmuş’un cansız bedenine ulaştı.

4 Kişilik Aileye Acı Veda: Gözyaşları Sel Oldu, Yakınları Fenalık Geçirdi - Resim : 2

Vinçle otomobilin sudan çıkarılmasıyla Veysel, Emine ve Mete Aydoğmuş’un da cansız bedenlerine ulaşıldı.

4 Kişilik Aileye Acı Veda: Gözyaşları Sel Oldu, Yakınları Fenalık Geçirdi - Resim : 34 Kişilik Aileye Acı Veda: Gözyaşları Sel Oldu, Yakınları Fenalık Geçirdi - Resim : 4

Aydoğmuş ailesinin cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp Kozan ilçesi Kızıllar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ile çok sayıda kişi katıldı. Bu sırada bir aile yakını fenalık geçirip bayıldı. Mezarlık camisinde kılınan namazın ardından Veysel, Emine, Mete ve Batuhan Aydoğmuş'un cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Kazaya ilişkin soruşturmanın ise sürdürüldüğü bildirildi.

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Adana Trafik kazası
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