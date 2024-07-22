Okul Servisinde 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi! Soruşturma Başlatıldı

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Narkotik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Adıyaman üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağına dair bilgi aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Harekete geçen polis ekipleri, öğrenci servis aracıyla uyuşturucu taşıyan S.Ş., M.D. ve E.A. isimli şahısların içerisinde bulunduğu servisi durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 10 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken gözaltına alınan S.Ş., M.D. ve E.A. polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye sevk edilen şahıslardan S.Ş. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.