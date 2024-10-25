4 İlde Kaçakçı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Mersin merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Bursa'da göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki dijital materyal ve dokümana el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: