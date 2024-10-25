4 İlde Kaçakçı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Mersin merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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4 İlde Kaçakçı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Bursa'da göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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