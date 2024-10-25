ESHOT'ta Kitap Fuarı İçin Ek Düzenleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile 26 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında Gaziemir Fuar İzmir’de İZKİTAP-4. İzmir Kitap Fuarı düzenlenecek. Her yıl ziyaretçi rekoru kıran fuar için ESHOT Genel Müdürlüğü özel ulaşım önlemleri aldı.

Halen hizmet veren 92 numaralı Fuar İzmir - Üçyol Metro (Karabağlar ve Metro bağlantılı); 610 numaralı Fuar İzmir - Gaziemir Semt Garajı (İZBAN bağlantılı) ve 650 numaralı Fuar İzmir - Balçova (Üçkuyular İskelesi ve F.Altay Metro İstasyonu bağlantılı) otobüs hatları, ek seferlerle güçlendirilecek.

Ek seferlerin yanı sıra fuar boyunca Bornova Metro ve Buca Şirinyer aktarma merkezlerinden geçici servisler hizmet verecek. Ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla fuar çevresindeki önemli noktalarda motorize ekipler görev yapacak; yolcu yoğunluğu olan hatlar ilave seferlerle beslenecek. Tüm hatlarda sefer saat bilgileri, eshot.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Kaynak: ANKA